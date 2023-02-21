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В одном из сел Атырауской области молодой бизнесмен на грант открыл кинозал

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Февраля 2023, 22:27
В одном из сел Атырауской области молодой бизнесмен на грант открыл кинозал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель Алибек Жумагалиев на безвозмездный грант в 1 млн 225 тыс тенге открыл в селе Махамбет Атырауской области небольшой кинозал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Махамбетского района, посетители нового кинозала, расположенного в здании «Бизнес-инкубатора» в районном центре, разных возрастных категорий. Днем дети смотрят мультфильмы, а вечером семьи, компании - фильмы. Стоимость билета для детей – 800 тенге, для взрослых – 1 200. Пока площадь зала рассчитана всего на 10 человек.

«На деньги, полученные в качестве гранта, я закупил необходимое оборудование, LED-экран, сделали ремонт зала. Пока мы транслируем фильмы из Интернета в специальном формате, высокого качества. Если число посетителей увеличится, мы планируем переехать в более просторное здание, чтобы показывать фильмы с большого экрана», – сказал Алибек Жумагалиев.
Большая часть посетителей кинозала пока школьники и дети. Каждую среду для ребят из малообеспеченных семей организуется бесплатный показ.
По итогам прошлого года грант на реализацию новых бизнес-идей в районе выиграли 30 человек. Из них пятнадцать – представители молодежи, остальные – из социально уязвимых слоев населения.


Фото: пресс-служба акимата Махамбетского района

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