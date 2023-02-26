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В одном из развлекательных заведений Петропавловска застрелили мужчину

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Февраля 2023, 12:58
В одном из развлекательных заведений Петропавловска застрелили мужчину

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в одном из развлекательных заведений города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, минувшей ночью на канал 102 поступило сообщение о том, что ранен 28-летний мужчина. На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. В больнице от полученного огнестрельного ранения мужчина скончался.

Полицейские задержали подозреваемого, 34-летнего жителя Кызылжарского района. Он находится в изоляторе временного содержания управления полиции Петропавловска.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Убийство». Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия.


Северо-Казахстанская область   МВД РК   Петропавловск  
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