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В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения

19 Августа 2021 19:12
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В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в одном из районов региона закончилась массовая иммунизация населения, начавшаяся в марте этого года. С начала прививочной кампании были задействованы девять прививочных пунктов, активную работу проводили выездные группы. Активность работы санитарных служб и местного акимата способствовали полной иммунизации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

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Первыми были вакцинированы медицинские работники, педагоги, работники правоохранительных органов. Затем вакцину получили государственные служащие, работники сельхозформирований, предприниматели и студенты.

По словам заместителя акима Алтыншаш Кубжетеровой, вначале было очень тяжело организовать и призвать население.

«Я лично выезжала в села, проводила беседы с каждым жителем. Объясняли на конкретных примерах. Были и случаи вспышек, когда в Егиндыколе семья приехала из за рубежа и заболела или посетили в другом населенном пункте похороны. Доказательством эффективности вакцины является один из низких показателей заражаемости инфекцией по области», - рассказывает замакима района.

Как отметила спикер, вакцинация продолжается. Жители, имеющие временные медицинские отводы или ранее переболевшие уже по собственной инициативе продолжают сегодня вакцинироваться.

Теперь усилия врачей направлены на дополнительные меры профилактики заболеваний и индивидуальной безопасности.

Стоит отметить, что подходит к концу кампания по вакцинации в городе Косшы, Жаркаинском и Коргалжынском районах области.

К слову, всего в области с февраля первым компонентом привито около 246 тысяч человек, вторым – более 191 тысячи человек. В области действует 133 прививочных пункта, а также 135 мобильных бригад.


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#Акмолинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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