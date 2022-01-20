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В ОДКБ подчеркнули необходимость помощи Таджикистану для сдерживания потенциальных угроз

20 Января 2022 18:21
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В ОДКБ подчеркнули необходимость помощи Таджикистану для сдерживания потенциальных угроз

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в четверг подчеркнул необходимость помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз. Об этом сообщили в четверг в секретариате ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал депутатов о ситуации в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и обозначил угрозы, исходящие с территории Афганистана. Станислав Зась подчеркнул необходимость оказания помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз», - говорится в сообщении.

Отдельно Зась проинформировал депутатов об итогах проведения миротворческой операции в Казахстане. Он отметил, что потерь среди личного состава, вооружений и военной техники по ее итогам нет.

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