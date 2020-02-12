В ОДКБ могут появиться государства - наблюдатели и партнеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК одобрил проект Закона «О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол подписан главами государств-членов ОДКБ 8 ноября 2018 года в Астане. Изменения направлены на учреждение института партнерства и усовершенствование норм, регулирующих статус наблюдателя при организации», – сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект.

По его словам, в соответствии с протоколом государства, не являющиеся членами организации, а также международные организации, разделяющие цели и задачи ОДКБ, желающие установить и развивать с организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ, могут получить статус партнера. Также государства, не являющиеся членами ОДКБ, международные организации, заинтересованные в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики ОДКБ, без принятия обязательств об участии в практических мероприятиях организации, могут получить статус наблюдателя при ОДКБ.

Как сообщил министр, по состоянию на 11 февраля 2020 года уведомления о выполнении внутригосударственных процедур поступили от Армении, Беларуси и России.