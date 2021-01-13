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В один млрд тенге обойдется футбольная команда в СКО

13 Января 2021 13:30
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В один млрд тенге обойдется футбольная команда в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены выделить более 1,6 млрд тенге на футбольную и хоккейные команды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующие объявления размещены на сайте государственных закупок. В этом году на финансирование местного футбольного клуба из бюджета готовы потратить 1 млрд тенге, хоккейной команды – 630 млн тенге. По сравнению с прошлым годом, бюджет хоккейной команды возрос в два раза, футбольной – всего на 80 млн тенге.

В технической спецификации для потенциального поставщика услуг по подготовке и участию хоккейной команды в соревнованиях и проведению учебно-тренировочных занятий с детьми наиболее интересным пунктом можно назвать «обязательное наличие второй команды хоккейного клуба для участия в чемпионате Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди молодежных команд». У футбольного клуба должен быть в штате сотрудник по работе с болельщиками и медиаофицер, который будет отвечать за взаимодействие со средствами массовой информации.

Расходы на другие спортивные команды пока неизвестны. В прошлом году суммы на них выделяли куда более скромные, нежели на футбол и хоккей. Вместе с тем, сумма в 1 млрд тенге на футбольную команду не самая высокая в стране, хотя и значительная для скромного североказахстанского бюджета. К примеру, в Кызылординской области планируют выделить 1,6 млрд тенге, в Шымкенте – 3,5 млрд тенге.



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#Северо-Казахстанская область   #Спорт   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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