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    11:14, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В очереди на жилье состоят более 650 тысяч казахстанцев — Олжас Бектенов

    жилье, строительство
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства анонсировал запуск новых жилищных программ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, перед Правительством в этом году поставлено много важных задач в сфере жилищного строительства. Во-первых, это ввод рекордных 18 млн кв. метров жилья. Во-вторых, необходимость реализовать поручение Главы государства по запуску новой ипотечной программы. В-третьих, решение системных проблем долевого строительства и незаконной застройки.

    — Мы запускаем новые жилищные программы. Спрос на жилье возрастает.
    В очереди на жилье состоят более 650 тысяч граждан, — сообщил Олжас Бектенов.

    Он отметил, что в прошлом году госорганам поручалось провести инвентаризацию данных списков. В них должны быть наиболее нуждающиеся категории граждан, которые соответствуют всем установленным требованиям. Однако, по словам Премьер-министра, не каждый акимат уделяет этому вопросу должного внимания.

    — К примеру, в Акмолинской области выявлены около 16 тысяч человек с нарушениями требований. Но исключены из очереди пока только около 9% из них. В городе Шымкенте несоответствующих более 36 тысяч человек, из них исключено только 10%. Всем акиматам необходимо завершить работу по актуализации списков до конца первого полугодия. Всё должно соответствовать установленным правилам, — сказал О. Бектенов.

    Премьер-министр подчеркнул, что зачисление в очередь должно быть прозрачным и понятным. Также следует вести четкий мониторинг уже включенных в списки людей.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Очередь на жилье Акимат Жилье Общество Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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