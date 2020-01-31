В очереди на жилье в Семее стоят свыше 10 тысяч человек

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 10739 семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

По информации заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семей Диана Шаяхметова, среди очередников 403 многодетных семьи, 1654 неполных семьи столько же ( 1654) семей , воспитывающих детей с инвалидностью.

«В 2019 году жильем были обеспечены 210 очередников, из них 103 многодетных семей, 27 детей-сирот, 86 – социально-уязвимые слои населения: неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, инвалиды 1 и 2 групп, лица, приравненные к участникам ВОВ. По государственной жилищной программе для очередников по программе «Нұрлы жер» в Жилстройсбербанке оформили жилье 12 очередников из списка бюджетных организаций, за счет собственных накоплений», - рассказала Диана Шаяхметова.

В 2019 году было выдано 20 жилищных сертификатов на сумму 20 млн тенге.

Они были предоставлены 14 многодетным семьям, четырем неполным семьям, и два сертификата - семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

При этом заместитель руководителя отдела рассказала, почему некоторые очередники не смогли принять участие в Государственной программе «Бақытты отбасы». Одна из причин – отказ в получении кредита в Жилстройсбербанке.

«Чаще всего доходы семьи не соответствуют четко заявленным рамкам госпрограммы: не более 42 500 тенге на каждого члена семьи. Также банк вынужден отказывать тем, у кого в прошлом была проблемная кредитная история либо не хватает средств для выплаты 10 процентов от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Согласно анализу за прошедший 2019 год, бюджетные средства для выдачи жилищного сертификата выделяются в определенном размере, например: в 2019 году жилищные сертификаты были выделены 20 семьям, получившим первичное жилье в микрорайоне Карагайлы», - отметила Диана Шаяхметова.

Кроме того, по правилам программы для неполных семей необходимо истечение трехлетнего срока с момента расторжения брака. Для многих очередников это тоже становится препятствием для участия в программе, в 2019 году таких обращений было 15.



