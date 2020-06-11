В очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегида

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казгидромет отобрал пробы воздуха на месте возгорания полигона в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщение о возгорании мусорного полигона поступило в ДЧС Алматинской области 10 июня в 14.26 часов. Н а полигоне ТБО в Илийском районе вблизи автодороги «Алматы-Оскемен» произошло возгорание. На место выехали сотрудники филиала РГП «Казгидромет» по г.Алматы совместно с Департаментом экологии по г.Алматы.

В присутствии представителей Департамента экологии, ТОО «Taza alem» и ТОО «Таза жер» специалисты РГП «Казгидромет» произвели отбор и анализ проб воздуха на нескольких точках в районе возгорания полигона.

По результатам внепланового отбора и анализа зафиксированы следующие превышения предельно допустимых концентраций: на расстоянии 1 км от очага возгорания – по диоксиду серы 1.02 ПДК; в 1,5 км от очага возгорания – по формальдегиду 1.82 ПДК, по диоксиду серы 1.48 ПДК.

Как сообщалось, к тушению пожара на мусорном полигоне твердых-бытовых отходов в Илийском районе подключился вертолет МИ-8. 10 июня густой дым от возгорания на полигоне привел к массовому ДТП на дороге «Алматы-Капшагай».



