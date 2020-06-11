+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 23 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегида

11 Июня 2020 12:14
Поделиться:
В очаге пожара на полигоне в Алматинской области превышена концентрация серы и формальдегида

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казгидромет отобрал пробы воздуха на месте возгорания полигона в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
99 тонн воды сброшено с воздуха на мусорный полигон в Алматинской области, пожар тушат 130 человек
К тушению пожара на мусорном полигоне в Алматинской области подключился вертолет Пожар в доме отдыха вблизи Нур-Султана ликвидирован Массовое ДТП произошло на дороге «Алматы-Капшагай», где горит свалка

Сообщение о возгорании мусорного полигона поступило в ДЧС Алматинской области 10 июня в 14.26 часов. Н а полигоне ТБО в Илийском районе вблизи автодороги «Алматы-Оскемен» произошло возгорание. На место выехали сотрудники филиала РГП «Казгидромет» по г.Алматы совместно с Департаментом экологии по г.Алматы.

В присутствии представителей Департамента экологии, ТОО «Taza alem» и ТОО «Таза жер» специалисты РГП «Казгидромет» произвели отбор и анализ проб воздуха на нескольких точках в районе возгорания полигона.

По результатам внепланового отбора и анализа зафиксированы следующие превышения предельно допустимых концентраций: на расстоянии 1 км от очага возгорания – по диоксиду серы 1.02 ПДК; в 1,5 км от очага возгорания – по формальдегиду 1.82 ПДК, по диоксиду серы 1.48 ПДК.

Как сообщалось, к тушению пожара на мусорном полигоне твердых-бытовых отходов в Илийском районе подключился вертолет МИ-8. 10 июня густой дым от возгорания на полигоне привел к массовому ДТП на дороге «Алматы-Капшагай».



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Казгидромет  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив