В оценке январских событий важно четко расставить приоритеты - Данияр Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оценке январских событий в Казахстане важно четко расставить приоритеты и установить причинно-следственные связи, считает политолог Данияр Ашимбаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Складывается впечатление, что очень многие заинтересованы в том, чтобы выдать участников массовых беспорядков в Алматы и ряде других регионов за мирных протестующих, пострадавших от произвола. Сквозной нитью проходит тезис о том, что причиной событий стало социальное расслоение, коррупция и т.д. Необходимо внести ясность. Социальное расслоение, бедность, отсутствие перспектив, коррупция и неэффективность власти присутствуют в самом широком ассортименте. И если бы речь шла о мирных митингах и протестах, то все это было бы понятно. Но - изначальными митингами было прикрыто заранее спланированное нападение бандитов на города, полицию, СМИ. И речь идет не о «народном восстании», а о попытке силового захвата власти, государственного переворота, сопровождавшейся террором и мародерством. Возникает естественный вопрос о том, что синхронно начавшиеся мирные протесты также могли иметь за собой связи с лицами, которые стояли за переворотом. Да, безусловно, причины у протестов были и есть, и они никуда не делись. Социальное напряжение в обществе огромное. Снять его будет очень и очень сложно. Мы видим, что власть начала делать определённые шаги по снятия политической и социальной напряженности. Появилось множество «перебежчиков», требующих срочно переименовать столицу, и немало популистов, предлагающих некие срочные меры по «ускоренной демократизации», - написал в Telegram Данияр Ашимбаев.

Эксперт призвал не путать причины и следствия.

«В оценке январских событий важно четко расставить приоритеты и установить причинно-следственные связи. Арестованное руководство КНБ не тянет на роль единственного организатора, как, впрочем, и тот же «Дикий Арман». Мобилизационный потенциал для организации массовых протестов и беспорядков имеется только у религиозных экстремистских организаций, тесно связанных с организованной преступностью и отдельными представителями правящей элиты. Естественно, такого рода план должен иметь и внешнюю поддержку. Социальное недовольство в этом контексте - лишь фон, на котором все должно было развернуться. Также как ухудшение отношений с Россией и Китаем», - отметил Д.Ашимбаев.

По его словам, причина лежит даже не в сфере передела сфер влияния в экономике, а именно в контроле над рычагами этого передела, то есть во власти.

«Токаев перехватил инициативу и производит зачистку поля. В какой-то степени он стал «бенефициаром» январских событий, но вопрос в том, что для организации беспорядков у него не было ресурсов. И вряд ли организаторы рассчитывали на то, что президент возьмёт ситуацию под контроль. Во многих кабинетах ещё не так давно чуть ли не в открытую считали его «слишком интеллигентным». Думаю, и организаторы рассчитывали, что Токаев никогда не отдаст приказа на применение огнестрельного оружия силовиками, и уж тем более не запросит помощи в Москве. Но случилось то, что случилось. Путч провалился. Кое-кто уже арестован и даёт показания. Но идёт новая волна: добиться политическим путем того, что не удалось силовым. Выставить бандитское нападение «народным восстанием» и обратить весь негатив исключительно против Назарбаева и в широком смысле против его курса, а это, кстати, межнациональное согласие, социальная стабильность, светская государственность, многовекторность и евразийская интеграция. Посмотрим, что предложит власть, чтобы удержать за собой повестку дня и сохранить те достижения, на которых построен современный Казахстан», - резюмировал Д. Ашимбаев.