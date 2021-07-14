В обсуждениях вопросов развития пенитенциарной системы приняла участие сенатор Сауле Айтпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Сауле Айтпаева приняла участие в онлайн-форуме «Пенитенциарная система в новой реальности». Среди свыше 150 участников конференции были представители государственных органов, национальные эксперты в области прав человека, а также руководители дипмиссий и международных организаций из Беларуси, Великобритании, Индии, Канады, Нидерландов, России, США и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На форуме были подняты ряд актуальных вопросов, касающихся соблюдения прав человека. В частности, участники конференции обсудили вопросы улучшения условий содержания осужденных и развития их трудозанятости, модернизации пенитенциарной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами обеспечения сплошного видеонаблюдения с исключением «слепых зон». В ходе конференции отмечалась важность того, что указанные проблемы в стране обсуждаются на самом высоком уровне, в том числе и в стенах Сената.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы совершенствования законодательства по таким направлениям как обязательное уведомление прокуратуры при переводе осужденного, отсрочка отбывания наказания при тяжелом заболевании осужденного, немедленное исполнение постановления суда об освобождении или замене более мягким видом наказания вследствие тяжелой болезни, продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им 3-летнего возраста, в случае ее освобождения в течении года, а также раздельное содержание ранее судимых от впервые осужденных.