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В общественный транспорт Ташкента будут запускать только в масках и перчатках

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Октября 2020, 18:15
В общественный транспорт Ташкента будут запускать только в масках и перчатках

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте с понедельника, 19 октября, в общественном транспорте пассажиры будут обязаны носить медицинские маски и медицинские перчатки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства транспорта Узбекистана.

Как отмечает Министерство транспорта РУ, данный режим вводится, исходя из сегодняшней эпидемиологической ситуации и в целях предупреждения распространения различных сезонных инфекционных заболеваний, а также охраны здоровья пассажиров.

«В целях обеспечения строгого соблюдения пассажирами санитарных правил и установленных требований карантина при пользовании общественным транспортом города Ташкента (автобус, метро, такси) специальная рабочая группа, состоящая из инспекторов и сотрудников правоохранительных органов Департамента безопасности дорожного движения Минтранса, будет проводить усиленные меры контроля на объектах транспортной инфраструктуры и в общественном транспорте», - говорится в сообщении ведомства.


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