В общественных местах столицы бесплатно раздают маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка и волонтеры на ежедневной основе проводят пешее патрулирование многолюдных общественных мест, парков и проводят разъяснительную работу с населением города о необходимости соблюдения санитарных норм во избежание распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Полицейские и волонтеры не только разъясняют, что несоблюдение саннорм может отсрочить время снятия в столице режима карантина, но и раздают маски тем, у кого они отсутствуют.

Соблюдение санитарных требований и правил гигиены – самый правильный метод борьбы с распространением вируса. Возвращение к повседневному ритму жизни зависит от каждого жителя столицы.

Вместе с тем стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать саннормы. А именно носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, обрабатывать руки антисептиком. Также важно проветривать и проводить дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.



