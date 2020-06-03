+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 33 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В общественных местах столицы бесплатно раздают маски

3 Июня 2020 14:37
Поделиться:
В общественных местах столицы бесплатно раздают маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка и волонтеры на ежедневной основе проводят пешее патрулирование многолюдных общественных мест, парков и проводят разъяснительную работу с населением города о необходимости соблюдения санитарных норм во избежание распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Полицейские и волонтеры не только разъясняют, что несоблюдение саннорм может отсрочить время снятия в столице режима карантина, но и раздают маски тем, у кого они отсутствуют.

Соблюдение санитарных требований и правил гигиены – самый правильный метод борьбы с распространением вируса. Возвращение к повседневному ритму жизни зависит от каждого жителя столицы.


Вместе с тем стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать саннормы. А именно носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, обрабатывать руки антисептиком. Также важно проветривать и проводить дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив