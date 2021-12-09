В общественном транспорте Усть-Каменогорска запущено электронное билетирование

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане цифровизация коснулась всех сфер деятельности, в том числе сферы общественного транспорта. В общественном транспорте Усть-Каменогорска запущена система электронного билетирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Транспорт перешел на использование бесконтактной системы оплаты – основным платежным средством стала транспортная карта Oskemencard.

По данным руководителя управления цифровизации ВКО Марины Гагариной, к системе электронного билетирования в Усть-Каменогорске присоединились 57 маршрутов на 552 автобусах, 4 маршрута на 28 трамваях.

Помимо этого, в областном центре запустили сервис по оплате проезда с мобильного баланса. На первом этапе сервис стал доступен на трамвайных маршрутах №1, №3, №4, на автобусных маршрутах №32, №25, №43а.

В данное время с помощью приложения одного из мобильных операторов произвели оплату 1 555 раз.