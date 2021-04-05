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    20:15, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    В общественном транспорте столицы ведутся дезинфекционные работы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно водители автобусов проводят дезинфекцию на линии после смены. Тщательно обрабатываются поручни и сиденья, двери, валидаторы и другие поверхности, которых касаются пассажиры. После рейсов салоны проветриваются, чтобы снизить распространение вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Отметим, в воскресенье приостановлена работа общественного транспорта. Проводятся масштабные дезинфекционные работы специальным дезраствором в автобусах и автопарках.

    «Ежедневно после смены каждый автобус заезжает на мойку, которая находится на территории предприятия. На сегодня на территории предприятия имеется 2 мойки. После проводится дезинфекция салонов автобусов. Сначала моется наружная, внутренняя части автобуса, после чего производится дезинфекция внутри автобуса, салона. Дезинфекция проводится ежедневно с применением специального раствора. Этот раствор применяется в поликлиниках, больницах, дошкольных, школьных учреждениях, а также в общественном транспорте», - рассказал главный инженер автобусного парка №1 Бауржан Тлеубергенов.

    Для защиты граждан от коронавируса в салонах автобусов установлены антисептики. Водители и сотрудники Департамента транспортного контроля носят средства индивидуальной защиты. Напомним, ношение масок в общественном транспорте столицы обязательно.


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