В общественном транспорте столицы ведутся дезинфекционные работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно водители автобусов проводят дезинфекцию на линии после смены. Тщательно обрабатываются поручни и сиденья, двери, валидаторы и другие поверхности, которых касаются пассажиры. После рейсов салоны проветриваются, чтобы снизить распространение вируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Отметим, в воскресенье приостановлена работа общественного транспорта. Проводятся масштабные дезинфекционные работы специальным дезраствором в автобусах и автопарках.

«Ежедневно после смены каждый автобус заезжает на мойку, которая находится на территории предприятия. На сегодня на территории предприятия имеется 2 мойки. После проводится дезинфекция салонов автобусов. Сначала моется наружная, внутренняя части автобуса, после чего производится дезинфекция внутри автобуса, салона. Дезинфекция проводится ежедневно с применением специального раствора. Этот раствор применяется в поликлиниках, больницах, дошкольных, школьных учреждениях, а также в общественном транспорте», - рассказал главный инженер автобусного парка №1 Бауржан Тлеубергенов.

Для защиты граждан от коронавируса в салонах автобусов установлены антисептики. Водители и сотрудники Департамента транспортного контроля носят средства индивидуальной защиты. Напомним, ношение масок в общественном транспорте столицы обязательно.