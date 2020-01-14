В общественном транспорте Семея будет введен дифференцированный тариф

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Постановление о введении дифферинцированного тарифа в городских автобусах вступит в силу с 20 января. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сериккали Жуманов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

Так, с 20 января, при безналичной оплате посредством мобильного приложения «Avtobys» и транспортной картой стоимость проезда составит 80 тенге, а при оплате наличными - 140 тенге. В случае если валидатор не заработает, то пассажир, осуществляющий оплату посредством карты или мобильного приложения, оплачивать проезд не будет, поскольку ответственность за неисправность техники лежит на перевозчиках.

Работа по установке стационарных валидаторов на городских автобусах началась в октябре прошлого года. На сегодняшний день оператором закуплено 328 стационарных валидаторов и столько же мобильных терминалов. Стационарные валидаторы работают на всех маршрутах, обслуживаемых ТОО «Semey Bus» и ТОО «Автобусный парк «Семей», однако QR-кодами не охвачены многие маршруты. Представители ТОО «Smart Concept» уверяют, что до 20 января электронной системой билетирования будут охвачены все городские автобусы.





На сегодняшний день реализовано 147 307 транспортных карт, из них 109 тыс. стандартных, школьных 26 тыс. и 11 тыс. льготных.

Вместе с тем, ужесточится контроль над «безбилетниками». Как рассказал руководитель МПС Сейлбек Нурекенов, на маршрутах будут работать специальные мобильные группы, которые и будут следить за порядком оплаты.

– В мобильные группы войдут представители акимата, ревизионной группы и сотрудники полиции. Они будут осуществлять контроль за оплату проезда. За неуплату проезда пассажира ждет штраф в размере 2 МРП – 5302 тенге,– говорит начальник МПС.

Как отметили на брифинге, с внедрением электронной системы оплаты, потребность в кондукторах со временем отпадет.

– По мере внедрения электронного билетирования, если будет положительная динамика работы, то кондукторы уже будут не нужны. Будем полагаться на самосознание наших горожан, – отметил Сериккали Жуманов.

Кондукторы же будут задействованы в мобильных группах и проведении контроля на линиях.







