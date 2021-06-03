В общественном транспорте Павлодарской области продолжают нарушать санитарные требования
«В общественном транспорте Павлодарской области продолжают нарушать санитарные требования: не соблюдаются социальная дистанция (автобусы, маршрутные такси переполнены), масочный режим (отсутствие масок/неправильное ношение), что может стать причиной распространения коронавирусной инфекции среди населения и послужить ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Эпидемиологи региона подчеркнули, что наличие вакцинации от коронавирусной инфекции не отменяет соблюдение масочного режима в общественных местах. Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека ориентировочно не раньше, чем через 32–45 дней, максимум — через 56.
Для организации санитарно-
«Данные требования обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. В случае выявления нарушений незамедлительно принимаются меры в рамках компетенции и действующего законодательства РК, - добавили в ДСЭК. - Просим Вас проявить гражданскую сознательность и продолжить придерживаться существующих ограничительных мероприятий».