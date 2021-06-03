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    12:28, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    В общественном транспорте Павлодарской области продолжают нарушать санитарные требования

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жители региона не соблюдают социальную дистанцию в общественном транспорте, не носят или неправильно носят маски, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В общественном транспорте Павлодарской области продолжают нарушать санитарные требования: не соблюдаются социальная дистанция (автобусы, маршрутные такси переполнены), масочный режим (отсутствие масок/неправильное ношение), что может стать причиной распространения коронавирусной инфекции среди населения и послужить ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Эпидемиологи региона подчеркнули, что наличие вакцинации от коронавирусной инфекции не отменяет соблюдение масочного режима в общественных местах. Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека ориентировочно не раньше, чем через 32–45 дней, максимум — через 56.

    Для организации санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 по постановлению главного госсанврача Павлодарской области от 24 мая предусмотрено обязательное ношение медицинских или тканевых масок в помещениях и на открытом воздухе.

    «Данные требования обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. В случае выявления нарушений незамедлительно принимаются меры в рамках компетенции и действующего законодательства РК, - добавили в ДСЭК. - Просим Вас проявить гражданскую сознательность и продолжить придерживаться существующих ограничительных мероприятий».


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Павлодарская область
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