В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 7 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 105,9%. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам 7 месяцев текущего года в обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным показателем 105,9%. Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на уровне 22,7% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования , производства прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и установки. В цветной металлургии ИФО составил 98,2%», - сказал министр индустрии на заседании Правительства.
По его словам, сезонное снижение, в первую очередь, обусловлено плановой реконструкцией технологической линии производства на руднике Космурын ТОО «Корпорации Казахмыс» и проведением планового капитального ремонта на ТОО «Казцинк». В результате выпуск свинца снизился на (-18%), цинка (-6%), рафинированной меди (-11%), медной катанки
(-7%) и золота аффинированного (-3%).
«Вместе с тем наблюдается рост объема производства золота в слитках (+12%), катодной меди (+30 %) и серебра в гранулах (+1%). Положительная динамика наблюдается в черной металлургии. Рост составил 1,6%. Увеличены объемы производства стали (+25%), чугуна (+17%), арматурного проката (+11%), углеродистой стали (+21%), ферросиликомарганца на (+29%)», - добавил Бейбут Атамкулов.
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