В обменниках достаточно валюты – президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В обменниках страны достаточно валюты для обслуживания населения и проведения операций по обмену валют. Об этом сообщил президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев,передает МИА «Казинформ».

По его словам, какие-то накладки технические возникли в Нур-Султане в связи с тем, что завтра праздник.

«Дело в том, система работает следующим образом, банки с обменными пунктами заключают договор на продажу иностранной валюты, то есть, если вы являетесь директором уполномоченной организации (обменного пункта), вы заключаете с банком договор. Согласно этому договору вы можете покупать валюту по оптовому курсу, то есть не по тому курсу, который он ставит на табло, а по льготному, скажем так, курсу. Обменные пункты заключают этот договор и обслуживаются в банках второго уровня. По желанию руководителя обменного пункта таких договоров может быть заключено несколько с несколькими банками», - отметил Арчин Галимбаев.

«Из-за праздничного дня, объем по заявкам – большой. Все стараются сделки закрыть сегодня, еще сегодня конец месяца и так далее. Все одно на одно наложилось, я думаю, что послезавтра, в четверг вся эта проблема решится. Многие обменные пункты купили валюту в БВУ, сделали заказы по своим потребностям, валюта в обменных пунктах есть однозначно. В каких-то случаях, скорее всего, кассы банков физически не успевают обслужить всех желающих (обменных пунктов). Например, банк выдает одного кассира под уполномоченные организации, помимо этого есть еще физлица. То есть банк физически не может пересчитать тот объем, который пришел от обменника. Я бы не раздувал на самом деле, такое бывает. Завтра праздник, какие-то перебои, это именно проблема самих обменных пунктов и банков. Я вас уверяю в четверг и валюта будет в кассе, и продать можно будет, и купить», - сказал президент Ассоциации обменных пунктов.

Также Арчин Галимбаев напомнил, что больше года существует такая обязанность у обменных пунктов: при отказе обмена иностранной валюты на тенге, либо тенге на иностранную валюту, при отсутствии валюты в кассе обменного пункта, обменный пункт должен выдать справку произвольного образца с указанием адреса обменного пункта и, не причины отказа, а суммы, которую запрашивают клиенты, которой на данный момент нет в кассе. Кассир тогда пишет: «Справка дана на 18 часов такого-то адреса, 10 000 долларов не имеется». Печать. Подпись. В кассе есть лимит, и когда в кассе обменного пункта иностранная валюта заканчивается – ее надо пополнять.