В области Жетысу выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси
В Алакольском районе области Жетысу установлен факт самовольного использования земельного участка, находящегося в государственной собственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
Юридическое лицо осуществляло на данной территории добычу песчано-гравийной смеси без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.
Нарушение было выявлено департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетысу КУЗР Министерства сельского хозяйства РК в ходе внеплановой проверки.
По результатам проверки установлено, что участок использовался с нарушением требований Земельного кодекса РК. В отношении нарушителя возбуждено административное производство, по итогам которого наложен штраф в размере 2,7 млн тенге.
В настоящее время нарушение устранено, самовольное использование участка прекращено.