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    14:32, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В области Жетысу выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

    В Алакольском районе области Жетысу установлен факт самовольного использования земельного участка, находящегося в государственной собственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В области Жетысу выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси
    Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

    Юридическое лицо осуществляло на данной территории добычу песчано-гравийной смеси без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.

    Нарушение было выявлено департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетысу КУЗР Министерства сельского хозяйства РК в ходе внеплановой проверки.

    По результатам проверки установлено, что участок использовался с нарушением требований Земельного кодекса РК. В отношении нарушителя возбуждено административное производство, по итогам которого наложен штраф в размере 2,7 млн тенге.

    В настоящее время нарушение устранено, самовольное использование участка прекращено.

     

    Теги:
    Земля Закон и право Минсельхоз Область Жетысу
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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