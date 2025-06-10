В области Жетысу выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

Юридическое лицо осуществляло на данной территории добычу песчано-гравийной смеси без наличия соответствующих правоустанавливающих документов.

Нарушение было выявлено департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетысу КУЗР Министерства сельского хозяйства РК в ходе внеплановой проверки.

По результатам проверки установлено, что участок использовался с нарушением требований Земельного кодекса РК. В отношении нарушителя возбуждено административное производство, по итогам которого наложен штраф в размере 2,7 млн тенге.

В настоящее время нарушение устранено, самовольное использование участка прекращено.