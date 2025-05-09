В области Улытау почтили память фронтовиков

Один из самых тяжелых периодов, которые пережил наш народ в двадцатом веке, — это Вторая мировая война. По историческим данным, на фронт отправились 1,2 миллиона казахстанцев, из которых 600 тысяч не вернулись. Сегодня — 80-летие Великой Победы, спасшей человечество от зла. Эта знаменательная дата широко отмечается во всех уголках страны.

В частности, на Аллее Славы в Жезказгане состоялось торжественное мероприятие «Ұлы Жеңіс — ұрпаққа аманат». Собравшиеся сначала исполнили Государственный гимн Республики Казахстан. Затем почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Аким области Дастан Рыспеков и представители интеллигенции почтили память соотечественников, отдавших жизнь за Родину.

Фото: акимат области Улытау

На территории мемориала была показана театрализованная сцена, изображающая жизнь воинов на поле боя.

Мероприятие продолжится патриотической концертной программой, которая состоится в 19:00 на площади Алаш.

Из региона около 16 тыс. граждан выехали на фронт, из них более 10 тыс. не вернулись. В настоящее время 397 труженикам тыла региона вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию Великой Победы.