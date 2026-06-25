В области Абай задержан осужденный, совершивший побег из ИВС

В области Абай мужчина, отбывавший наказание в исправительном учреждении, сбежал во время прогулки, передает корреспондент Kazinform.

В социальных сетях распространилась информация о том, что один из осужденных в тюрьме региона сбежал и якобы до сих пор не найден. В связи с этим корреспондент Kazinform обратился в департамент полиции области Абай, чтобы уточнить достоверность этих сообщений.

В пресс-службе департамента подтвердили факт происшествия. При этом сообщили, что на данный момент мужчина уже задержан.

— Этот осужденный в 2021 году был приговорен к условному лишению свободы. В июне текущего года за неоднократные нарушения порядка отбывания наказания неотбытая часть наказания была заменена на реальное лишение свободы. Во время прогулки он незаконно покинул территорию изолятора временного содержания. В результате оперативно организованных розыскных мероприятий он был задержан и вновь взят под стражу, — говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось о том, что осужденные вымогали у сокамерника 15 лошадей в колонии Павлодара.