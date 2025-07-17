В области Абай выявлены 62 водителя, состоящие на учете у психиатра-нарколога

- Опасность данной ситуации заключается в высоком риске совершения дорожно-транспортных происшествий из-за заболеваний, которые могут привести к внезапной потере контроля над транспортным средством, - отметили в прокуратуре области Абай.

К примеру, в 2023 году житель района, страдающий эпилепсией, находясь за рулем автомобиля, потерял сознание на оживленном перекрестке. В результате произошедшего ДТП были повреждены два автомобиля, а один из пассажиров получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По представлению прокурора района органы полиции обратились в суд с заявлениями о прекращении действия водительских удостоверений в отношении всех 62 лиц.

Кроме того, в целях дальнейшей координации работы уполномоченных органов прокуратурой района принято решение передавать сведения о гражданах, состоящих на учете у психиатра-нарколога, в полицию для лишения их водительских прав и разрешения на владение оружием.