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    16:36, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В области Абай выявлены 62 водителя, состоящие на учете у психиатра-нарколога

    Прокуратура Урджарского района выяснила, что 62 лица находились на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога и имели водительские удостоверения, несмотря на наличие заболеваний, препятствующих безопасному управлению транспортом. 

    водитель
    Фото: Freepik

    - Опасность данной ситуации заключается в высоком риске совершения дорожно-транспортных происшествий из-за заболеваний, которые могут привести к внезапной потере контроля над транспортным средством, - отметили в прокуратуре области Абай.

    К примеру, в 2023 году житель района, страдающий эпилепсией, находясь за рулем автомобиля, потерял сознание на оживленном перекрестке. В результате произошедшего ДТП были повреждены два автомобиля, а один из пассажиров получил телесные повреждения средней степени тяжести.

    По представлению прокурора района органы полиции обратились в суд с заявлениями о прекращении действия водительских удостоверений в отношении всех 62 лиц.

    Кроме того, в целях дальнейшей координации работы уполномоченных органов прокуратурой района принято решение передавать сведения о гражданах, состоящих на учете у психиатра-нарколога, в полицию для лишения их водительских прав и разрешения на владение оружием.

     

    Теги:
    Закон и право Область Абай Водители Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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