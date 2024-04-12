В области Абай высадили около 24 тысяч саженцев сосны

В экологической мероприятии «Семей орманы – менің орманым» приняли участие около 500 семейчан – те, кто неравнодушен к судьбе соснового бора. За лопаты взялись сотрудники акимата, депутаты, военные и полиция, ветераны и школьники, передает агентство Kazinform..

Сегодня, пожалуй, едва ли не каждый житель чувствует ответственность и желание помочь природе. Это доказала и сегодняшняя высадка, проводимая в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» - на призыв принять участие откликнулись множество людей.

Фото: акимат области Абай

На подготовленную плантацию вышли сотрудники акимата города Семей, депутаты городского маслихата, Совет ветеранов, Союз молодежи, региональное командование «Шығыс», центр начальной военной подготовки города Семей, военно-техническая школа, первичная организация ветеранов спорта, имамы мечети, студенты вузов и участники краеведческих отрядов школ.

Фото: акимат области Абай

-Совместно с сотрудниками ГЛПР «Семей орманы» мы готовы внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Это также отличный пример для подрастающего поколения, это отличный воспитательный момент, - отметил председатель маслихата Семея Данияр Шакаримов.

Даже резко испортившаяся погода – а временами шел снег - не стала препятствием для энтузиазма участников акции. Хрупкие саженцы, которые привезли из питомника, вскоре заняли свое место в аккуратных рядах посадок.

Фото: акимат области Абай

- Сегодня мы все вместе принимаем участие в акции «Таза Қазақстан» по поручению Главы государства. От имени городского совета ветеранов выражаю благодарность всем, кто поддержал экологическую инициативу. Все вместе мы сплотились ради общего дела, ради восстановления нашей природы, - отметил Кенжебай Бердикенов.

В ходе сегодняшней посадки участники использовали 23 800 саженцев сосны на территории 5 гектаров государственного лесного фонда.

Всего в 2024 году резерват «Семей орманы» высадит 28 млн 700 тыс. штук молодняка на площади 6100 га государственного лесного фонда (весной 5139 га, осенью 961 га).