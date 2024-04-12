В области Абай высадили около 24 тысяч саженцев сосны
В экологической мероприятии «Семей орманы – менің орманым» приняли участие около 500 семейчан – те, кто неравнодушен к судьбе соснового бора. За лопаты взялись сотрудники акимата, депутаты, военные и полиция, ветераны и школьники, передает агентство Kazinform..
Сегодня, пожалуй, едва ли не каждый житель чувствует ответственность и желание помочь природе. Это доказала и сегодняшняя высадка, проводимая в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» - на призыв принять участие откликнулись множество людей.
На подготовленную плантацию вышли сотрудники акимата города Семей, депутаты городского маслихата, Совет ветеранов, Союз молодежи, региональное командование «Шығыс», центр начальной военной подготовки города Семей, военно-техническая школа, первичная организация ветеранов спорта, имамы мечети, студенты вузов и участники краеведческих отрядов школ.
-Совместно с сотрудниками ГЛПР «Семей орманы» мы готовы внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Это также отличный пример для подрастающего поколения, это отличный воспитательный момент, - отметил председатель маслихата Семея Данияр Шакаримов.
Даже резко испортившаяся погода – а временами шел снег - не стала препятствием для энтузиазма участников акции. Хрупкие саженцы, которые привезли из питомника, вскоре заняли свое место в аккуратных рядах посадок.
- Сегодня мы все вместе принимаем участие в акции «Таза Қазақстан» по поручению Главы государства. От имени городского совета ветеранов выражаю благодарность всем, кто поддержал экологическую инициативу. Все вместе мы сплотились ради общего дела, ради восстановления нашей природы, - отметил Кенжебай Бердикенов.
В ходе сегодняшней посадки участники использовали 23 800 саженцев сосны на территории 5 гектаров государственного лесного фонда.
Всего в 2024 году резерват «Семей орманы» высадит 28 млн 700 тыс. штук молодняка на площади 6100 га государственного лесного фонда (весной 5139 га, осенью 961 га).