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    12:00, 14 Август 2023 | GMT +6

    В области Абай в первый класс планируется принять около 11 тыс учеников

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФРОРМ - 70% первоклассников области Абай выразили желание учиться на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

    В области Абай в 2023-2024 учебном году планируется принять в 1 класс около 11 тысяч первоклассников

    В настоящее время от родителей поступило более 10 тысяч заявлений о зачислении ребенка в школу. Из них 5016 из города Семей.

    Оказание государственной услуги по зачислению в 1 класс в электронном формате «Электронного правительства» (egov.kz) реализовано через веб-портал.

    Напомним, школы обеспечивают прием с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы, независимо от уровня подготовки. Также детей можно оформить не только в школу по микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.


    Теги:
    Абайская область Образование школа
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