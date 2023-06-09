В области Абай развернуты эвакопункты из-за лесного пожара

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Тушение пожара в области Абай продолжается. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, задействовано более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечено 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.

«В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина на место для координации сил и средств направлен вице-министр по ЧС М. Кульдиков. Местными исполнительными органами развернуты эвакуационные пункты в с.Бородулиха на базе СШ им. Островского и колледжа», - сообщили в МЧС.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара в области Абай.