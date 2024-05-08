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    15:14, 08 Май 2024 | GMT +6

    В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

    В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    В преддверии 79-й годовщины Дня Победы глава области Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в Победу и служение Родине после войны, передате агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

    Первым в ряду почетных гостей стал Александр Атавин. Он водитель, перевозивший тяжелые минометы на Западном фронте, входя в состав 58-й дивизии.

    В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    Следующим героем, олицетворяющим дух того поколения, стала 95-летняя Екатерина Краснянская. Ее юный возраст не помешал начать службу санитаркой в военном госпитале, где она с несгибаемым мужеством помогала на Волховском и Ленинградском фронтах.

    В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы
    Фото: акимат области Абай

    — День победы для нас — особенный праздник. Память о подвигах наших предков является наследием, которое мы должны беречь и передавать будущим поколениям. И мы должны уделять внимание нашим ветеранам не только в преддверии праздника, но и на протяжении всего года. Это не только уважение к прошлому, но и обязательство перед будущим, — сказал аким.

    В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы
    Фото: В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

    Таким же вниманием были отмечены ветеран, удостоенный звания «Халық Қаһарманы» Абдыгали Каймолдин, который принимал участие в освобождении Харькова, служил на различных фронтах под командованием маршала А. М. Василевского. А также Иван Шевцов, участвовавший в сражениях в Польше и Чехословакии.

    Ветераны выразили благодарность руководству области за поздравления и пожелали всем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.

    Теги:
    Регионы Казахстана Поздравления Абайская область Акимат День Победы ВОВ Ветераны
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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