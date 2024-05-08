В преддверии 79-й годовщины Дня Победы глава области Нурлан Уранхаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтобы выразить благодарность за их неоценимый вклад в Победу и служение Родине после войны, передате агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

Первым в ряду почетных гостей стал Александр Атавин. Он водитель, перевозивший тяжелые минометы на Западном фронте, входя в состав 58-й дивизии.

Фото: акимат области Абай

Следующим героем, олицетворяющим дух того поколения, стала 95-летняя Екатерина Краснянская. Ее юный возраст не помешал начать службу санитаркой в военном госпитале, где она с несгибаемым мужеством помогала на Волховском и Ленинградском фронтах.

Фото: акимат области Абай

— День победы для нас — особенный праздник. Память о подвигах наших предков является наследием, которое мы должны беречь и передавать будущим поколениям. И мы должны уделять внимание нашим ветеранам не только в преддверии праздника, но и на протяжении всего года. Это не только уважение к прошлому, но и обязательство перед будущим, — сказал аким.

Фото: В области Абай поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы

Таким же вниманием были отмечены ветеран, удостоенный звания «Халық Қаһарманы» Абдыгали Каймолдин, который принимал участие в освобождении Харькова, служил на различных фронтах под командованием маршала А. М. Василевского. А также Иван Шевцов, участвовавший в сражениях в Польше и Чехословакии.

Ветераны выразили благодарность руководству области за поздравления и пожелали всем казахстанцам мирного неба над головой и крепкого здоровья.