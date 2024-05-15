В ОАЭ испытывают первое в мире лекарство, созданное искусственным интеллектом

Компания Insilico Medicine, базирующаяся в Масдар-Сити в Абу-Даби, разработала платформу ИИ для поиска лекарств и создала первое в мире лекарство, полностью разработанное искусственным интеллектом (ИИ). Препарат проходит клинические испытания, передает агентство Kazinform со ссылкой на wam.ae.

Хотя искусственный интеллект уже сыграл свою роль в создании многих фармацевтических препаратов, новое лекарство Insilico, которое поможет в лечении смертельного заболевания легких - идиопатического легочного фиброза, - является первым, полностью созданным ИИ.

- Этот препарат, созданный ИИ, представляет важную веху для нас и для всей отрасли, - сказал генеральный директор Insilico Medicine Алекс Жаворонков. - Мы можем использовать искусственный интеллект для создания жизненно важных препаратов и лечения новых заболеваний с помощью еще не изученных нами подходов, причем делать это гораздо быстрее и эффективнее. Мы также изучаем другие области применения ИИ, например, для борьбы с изменением климата. В конечном итоге наша задача - использовать генеративный ИИ и робототехнику для продления жизни и спасения человечества.



Идиопатический легочный фиброз, или ИЛФ, - редкое и смертельно опасное заболевание, характеризующееся прогрессирующим рубцеванием легких. Оно практически не поддается лечению. По оценкам, на Ближнем Востоке до 60 миллионов человек подвержены риску развития респираторных заболеваний, включая фиброз легких.

Ученые Insilico использовали платформу ИИ для определения новой биологической «мишени», или белка, который можно ингибировать с помощью лекарства, что позволит остановить прогрессирование болезни. В статье, недавно опубликованной в научном журнале Nature Biotechnology, подробно рассказывается о том, как платформа Insilico использует связь между фиброзом и старением, благодаря чему удалось совершить открытие.

В настоящее время в США и Китае проводятся клинические испытания фазы 2a для оценки безопасности препарата, его переносимости и эффективности в улучшении функции легких. На счету Insilico более 30 созданных ИИ препаратов. Семь из них проходят клинические испытания, а несколько были лицензированы ведущими фармацевтическими компаниями, включая Sanofi, Menarini и Exelixis.

Команда Insilico из ОАЭ работает над усовершенствованием платформы Insilico Pharma.AI, в том числе над интеграцией больших языковых моделей и квантовых вычислений.