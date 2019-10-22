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В Нур-Султане завершился XV трудовой сезон отрядов «Жасыл ел»

22 Октября 2019 20:59
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В Нур-Султане завершился XV трудовой сезон отрядов «Жасыл ел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось закрытие XV трудового сезона студенческих строительных и трудовых отрядов «Жасыл ел», сообщает официальный сайт городского акимата.

Движение «Жасыл ел» организовано еще в 2005 году по поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Тогда же в столице был сформирован республиканский штаб молодежных трудовых отрядов, а во всех регионах страны появились его отделения. Как сообщил руководитель отдела по работе с молодежью управления по делам общественного развития Бакытжан Жунисбеков, в этом году штаб «Жасыл ел» обеспечил более тысячи молодых жителей столицы работой в летний сезон. «Ежегодно число молодых людей, желающих трудиться в рядах бойцов «Жасыл ел», только растет. В текущем году штаб перевыполнил план и обеспечил более 1000 молодых жителей столицы работой в летний сезон. Среди них около 300 молодых людей из многодетных и малообеспеченных семей, юноши, состоящие на учете в ювенальной полиции. Обеспечить молодежь работой дали согласие более 10 организаций. В их числе строительная компания «Базис-А», АО «Астана-Зеленстрой», ТОО «Астана орманы», ряд строительных объектов, образовательные учреждения», - отметил он. В торжественной церемонии закрытия трудового сезона «Жасыл ел» приняли участие общественные деятели и звезды казахстанской эстрады.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Молодежь,
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