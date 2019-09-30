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В Нур-Султане завершился чемпионат РК по велотреку
30 Сентября 2019 15:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 26 по 30 сентября 2019 года в Нур-Султане состоялся чемпионат республики Казахстана по велосипедному спорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Результаты турнира
Мужчины
1. Роман Василенков
2. Алишер Жумакан
3. Игорь Юсифов
Женщины
1. Акпейыл Осим
2. Жанерке Санакбаева
3. Рината Султанова
Среди юношей
1. Андрей Ремхе
2. Рудольф Ремхе
3. Тимур Шалесный
Среди девушек
1. Карина Абдрахманова
2. Елизавета Гринберг
3. Елена Мандракова
Командный зачёт
1. Карагандинская область
2. Алматинская область
3. Город Нур-Султан
Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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