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В Нур-Султане завершился чемпионат Казахстана (U-12) по теннису

9 Декабря 2021 13:28
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В Нур-Султане завершился чемпионат Казахстана (U-12) по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В г.Нур-Султан в течение недели на кортах теннисного центра «Даулет» проходил чемпионат Казахстана по теннису среди спортсменов до 12-ти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Четвёрка сильнейших коллективов разыграла главный трофей и бронзу соревнования.

В решающей битве сошлись команды Алматы-1 и Актюбинской области. Накануне в полуфинальной игре южане в драматичном матче вырвали победу у Карагандинской области со счетом 4:3, а команда с запада одолела дружину г.Нур-Султан-1.

Первое очко алмаатинцам принес Михаил Мищенко, победивший Мансура Саинова – 4:0, 4:2. Затем на корт вышли Роберт Каминский (Алматы-1) и Роман Раздольский (Актобе). В первой партии на корте доминировал Роберт, который сразу вышел вперед и довел сет до победы 4:1. Во второй партии завязалась борьба, оппоненты уверенно играли на своих подачах, однако на тай-брейке Роману удалось реализовать один единственный брейк-пойнт и восстановить равновесие в матче – 5:4. В решающем сете Роберт повторил сценарии первой партии и вырвал победу. Итог противостояния 4:1, 4:5, 4:1 в пользу Каминского.

Далее на корт вышли девочки. Лидер сборной Актюбинской области Ева Корышева принесла в копилку своей команды первое очко. В игре против Эвелины Балаганской победа была на стороне Евы 4:2, 4:2. Однако, в четвертом матче Еркежан Жанатаева (Алматы-1) вновь вывела вперед южан. Еркежан в напряженной и зрелищной игре взяла верх над Аружан Дандаевой со счетом 5:4, 4:2.

В парном противостоянии алмаатинцы Егор Сорокин и Михаил Мищенко окончательно разрушили интригу в финале Кубка РК. Они одержали безоговорочную победу, как оказалось, в заключительном матче – 4:1, 4:1.

Таким образом, команда Алматы-1 в этом году праздновала победу в Кубке до 14 и до 12 лет, завершив год на мажорной чемпионской ноте. Победитель забирает в южную столицу не только заветный трофей, но и чек на сумму 7000 долларов США, а команда Актюбинской области помимо медалей, грамот и памятных призов получила чек на 5000 долларов США. Стоит отметить, что западная дрим-тим на протяжении всего турнира показывала отличные результаты, зрелищную игру, командную сплоченность и выкладывалась в каждой игре по максимуму.

Порадовали любителей тенниса юниоры Нур-Султана-1 и Карагандинской области в матче за бронзовые медали. Судьба третьего места решилась в парной игре, где более удачливой оказалась столичная команда, одолевшая соперников со счетом 4:3.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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