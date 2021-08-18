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В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
18 Августа 2021 20:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице запустят новый городской маршрут сообщением «Рынок «Орда базар» - ЖМ «Уркер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
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По поручению акимата города Нур-Султан и просьбам жителей жилого массива «Уркер», с 19 августа запускается новый городской маршрут №45, сообщением «Рынок «Орда базар» - ЖМ «Уркер» .
Схема движения маршрута проходит по шоссе Алаш (Рынок «Орда базар») – проспект Богенбай батыр – проспект Республики – проспект Кабанбай батыр – улица Сарайшык – улица Мухамедханова – улица Ч. Айтматова – Кургальджинское шоссе – далее ЖМ «Уркер».
К слову, отслеживание автобусов в режиме реального времени также доступно в приложении 2ГИС.
Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.
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