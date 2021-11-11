В Нур-Султане запустили колл-центр по вопросам эксплуатации авто из Росиии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полиции Нур-Султана запустили номер Сall-центра для консультации граждан по автомашинам, ввезенным из Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

«Для оперативного предоставления информации по вопросам эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации в департаменте полиции г. Нур-Султана для удобства граждан открыты call-центры, по которым водители могут обращаться для получения интересующей информации», - говорится в сообщении.

Как пояснили в ДП, по телефону можно получить информацию касательно эксплуатации и регистрации транспортного средства, а также проверить по учетным данным регистрацию своего автомобиля в РФ.

Сall-центры принимают звонки по телефонам: 8 (7172) 71- 69-77, 67-75-75, 8 705 164 7191 с 9:00 до 23:00 часов.