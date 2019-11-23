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В Нур-Султане запустили клуб любителей Кореи

Автор:  
Дамир Байманов
23 Ноября 2019, 08:12
В Нур-Султане запустили клуб любителей Кореи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Корея в Нур-Султане запустило своеобразный флешмоб для казахстанских студентов, увлекающихся Страной утренней свежести и ее культурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об акции «Friends of Korea» объявил посол Республики Корея в РК Ким Дэсик на церемонии открытия, где присутствовало более 150 студентов различных университетов города Нур-Султан. Участникам предлагается найти в столице что-то связанное с Кореей, сфотографировать и выложить в соцсетях, отметив страницу «Friends of Korea». Активных наградят спустя полгода.

Как сообщил корреспонденту Казинформа г-н Ким Дэсик, «Friends of Korea» - это дружеская площадка для знакомства и налаживание тесных взаимных контактов между корейскими студенческими клубами разных университетов города Нур-Султан, а также для проведения совместных мероприятий.

«Это некий нетворк между любителями Кореи. Сегодня присутствуют студенты, в основном, двух университетов - Назарбаев Университета и Евразийского национального университета. Мы планируем, что в будущем сможем охватить все больше учебных заведений города Нур-Султан. В начале следующего года мы будем расширять данную программу. И я считаю, что это очень хороший канал взаимосвязи между любителями Кореи, которые учатся в разных университетах столицы», - отметил Ким Дэсик.

Вечер продолжился знакомством с корейскими клубами столицы и концертной программой студенческих творческих коллективов. Гости также смогли отведать корейские блюда.

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