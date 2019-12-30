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В Нур-Султане запускается новый пригородный маршрут

30 Декабря 2019 17:20
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В Нур-Султане запускается новый пригородный маршрут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хорошую новость в канун Нового года получили жители поселка Талапкер близ столицы - запускается новый пригородный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.

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Завтра, 31 декабря 2019 года, запускается новый пригородный маршрут №326.

Автобусы данного маршрута будут курсировать от остановочного пункта «улица Акан Серы» до поселка Талапкер.

Маршрут №326 будет останавливаться на следующих остановках в п. Талапкер: «Улица М. Маметовой», «Ул. Аль-Фараби», «Улица Достык» и «Модуль №4».

С подробной схемой движения маршрута можете ознакомиться, пройдя по ссылке.




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Ключевые слова: Акимат, Транспорт,
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