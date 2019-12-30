Новости
В Нур-Султане запускается новый пригородный маршрут
30 Декабря 2019 17:20
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хорошую новость в канун Нового года получили жители поселка Талапкер близ столицы - запускается новый пригородный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana LRT.
Новости по темеИз-за непогоды приостановлено движение пригородных маршрутов в Нур-Султане В столице возобновлено движение двух пригородных маршрутов Приостановлено движение пригородных маршрутов в столице
Завтра, 31 декабря 2019 года, запускается новый пригородный маршрут №326.
Автобусы данного маршрута будут курсировать от остановочного пункта «улица Акан Серы» до поселка Талапкер.
Маршрут №326 будет останавливаться на следующих остановках в п. Талапкер: «Улица М. Маметовой», «Ул. Аль-Фараби», «Улица Достык» и «Модуль №4».
С подробной схемой движения маршрута можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства утвердил поправки в законодательство вопросам ж/д транспорта
- В преддверии праздника из столицы Казахстана отправятся новые вагоны
- Ключи от новых служебных автомобилей вручили акмолинским полицейским
- В Экибастузе открыли межрегиональный центр по подготовке кадров для ТЭК
- Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев
- В Павлодарской области подвели итоги года
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047