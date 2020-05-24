В Нур-Султане запретили выпускные балы и последние звонки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении Главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанны Пралиевой о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавируса указано о запрете проведения выпускных балов, вечеров, последних звонков, связанных с присутствием людей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно постановлению, запрещается проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и других образовательных заведений, связанных с присутствием людей.
Также деятельность детских дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности не возобновляется. Исключением является работа дежурных групп.
Кроме того, Главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева в своем постановлении указала обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведение всех видов оценки знаний.
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