В Нур-Султане записать ребенка на обследование ПМПК можно онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь записать ребенка на обследование ПМПК в Нур-Султане можно не выходя из дома. Об этом на своем Telegram-канале сообщила заместитель акима столицы Малика Бектурова, передает МИА «Казинформ».

«Маме с малышом, требующим особенного ухода, пройти психолого-медико-педагогическую комиссию бывает очень непросто - собрать все документы, написать заявления, отстоять с малышом в живой очереди много часов. Понимая все это, мы постарались сделать процесс немного легче и удобнее», - говорит Малика Бектурова.

Для этого родителям нужно зайти на сайт e.astana.kz, выбрать раздел «Запись на прием и обследование в ПМПК» и подать заявку, объяснила заместитель акима.

Вместе с тем, в акимате постарались облегчить зачисление детей с особыми потребностями в специализированные сады, школы и другие учреждения настолько, насколько это было возможно.

«Для получения места нужно зайти на портал e.astana.kz, выбрать раздел «Зачисление в специальные образовательные организации» и также подать заявку, - рассказала М. Бектурова. - Очередь в коррекционную, инклюзивную организацию формируется автоматически. Система сама предлагает варианты согласно заключению специальной комиссии. Как только место в выбранном учреждении будет свободно - оно сразу достанется тому, кто следующий в очереди».