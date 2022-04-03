В Нур-Султане закрыли завод по производству бумажных полотенец и туалетной бумаги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане закрылся завод по производству продукции санитарно-гигиенического назначения ТОО «Ipek Kagit Central Asia», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О его открытии сообщалось в СМИ в 2016 году. Стоимость составляла 14 млн долларов, производственная мощность - 17 тысяч тонн бумаги в год. Это были бумажные полотенца, туалетная бумага и бумажные салфетки.

Продукция предприятия по планам инвесторов должна была экспортироваться и в страны ближнего зарубежья, в частности, в Россию.

По данным столичного управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, завод осуществлял деятельность с июня 2014 года. Компания не смогла в полной мере выполнить договорные обязательства по инвестиционному проекту.

«22 июня 2021 года между управляющей компанией и ТОО «Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагыт Централ Азия)» было заключено соглашение о расторжении договора об осуществлении деятельности», - сообщили Казинформу в управлении.









Фото:fabricators.ru