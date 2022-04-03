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    19:00, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    В Нур-Султане закрыли завод по производству бумажных полотенец и туалетной бумаги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане закрылся завод по производству продукции санитарно-гигиенического назначения ТОО «Ipek Kagit Central Asia», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О его открытии сообщалось в СМИ в 2016 году. Стоимость составляла 14 млн долларов, производственная мощность - 17 тысяч тонн бумаги в год. Это были бумажные полотенца, туалетная бумага и бумажные салфетки.

    Продукция предприятия по планам инвесторов должна была экспортироваться и в страны ближнего зарубежья, в частности, в Россию.

    По данным столичного управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, завод осуществлял деятельность с июня 2014 года. Компания не смогла в полной мере выполнить договорные обязательства по инвестиционному проекту.

    «22 июня 2021 года между управляющей компанией и ТОО «Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагыт Централ Азия)» было заключено соглашение о расторжении договора об осуществлении деятельности», - сообщили Казинформу в управлении.


    Фото:fabricators.ru


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