В Нур-Султане закрыли все мечети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице закрыты все мечети. До окончания режима чрезвычайного положения не будут проводиться никакие религиозные обряды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«С 16 часов 5 января 2022 года по указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане был введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января текущего года. В этот период запрещается проводить религиозные обряды с джамаатом в мечети. Поэтому призываем горожан с пониманием отнестись к введенной мере», - сказал главный имам мечети «Хазрет Султан» Ерболат Жусипов.

Напомним, в стране приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня.

В Казахстане объявлено чрезвычайное положение. В Генеральной прокуратуре РК напомнили, что грозит за нарушение режима ЧП.