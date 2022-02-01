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В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах

1 Февраля 2022 15:08
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В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задержании лиц, принимавших участие в январских беспорядках в других регионах, рассказал на брифинге начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас, как вы знаете, в городе Нур-Султане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В рамках этого ОПМ у нас есть изъятое из незаконного оборота огнестрельное холодное оружие», - сказал Арман Айтмагамбетов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава местной полицейской службы отметил, что в городе Нур-Султане не были допущены беспорядки.

«Были задержаны лица за нарушение общественного порядка, сейчас проводятся досудебные расследования», - пояснил Арман Айтмагамбетов.

Кроме того, по его словам, в столице были задержаны лица, принимавшие участие в беспорядках в других регионах страны.

«Были задержаны лица, которые принимали участие (в беспорядках) в других регионах, есть такие моменты. На сегодняшний день три человека у нас задержано, которые принимали участие в Жамбылской области, городе Алматы, которые были задержаны в Нур-Султане. У этих лиц были найдены краденные вещи, и по характерным приметам они были задержаны. Была проведена комплексная работа, по некоторым фактам работали оперативные службы. Где-то на продажу были выставлены (краденые) телефоны, и сейчас досудебное расследование проводится», - сообщил Арман Айтмагамбетов.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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