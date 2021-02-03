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    21:50, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции, на территории столицы с 1 по 5 февраля текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

    Полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан.

    «За один день мероприятия выявлено более 40 фактов нарушений миграционного законодательства. Для установления личности в приемник-распределитель доставлено 28 граждан СНГ. Как показали результаты ОПМ, основными нарушениями со стороны иностранцев является нарушение установленного порядка въезда, выезда и пребывания в Республике Казахстан. Кроме того, установлены факты хулиганств, краж и грабежей гражданами иностранных государств», - сообщили в пресс-службе ДП.

    Вместе с тем, в ходе ОПМ сотрудниками миграционной полиции задержан гражданин Турции, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Турецкой Республики.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания для дальнейшей экстрадиции на родину.



    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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