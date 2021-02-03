В Нур-Султане задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске
Полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан.
«За один день мероприятия выявлено более 40 фактов нарушений миграционного законодательства. Для установления личности в приемник-распределитель доставлено 28 граждан СНГ. Как показали результаты ОПМ, основными нарушениями со стороны иностранцев является нарушение установленного порядка въезда, выезда и пребывания в Республике Казахстан. Кроме того, установлены факты хулиганств, краж и грабежей гражданами иностранных государств», - сообщили в пресс-службе ДП.
Вместе с тем, в ходе ОПМ сотрудниками миграционной полиции задержан гражданин Турции, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Турецкой Республики.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания для дальнейшей экстрадиции на родину.