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    19:24, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане задержан автомобильный вор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний астанчанин, подозреваемый в краже с автомашин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемый в ночное время, находясь во дворе жилого дома воспользовавшись отсутствием сигнализации и открытой дверью в автомашине марки «Мазда», проник в салон и совершил кражу аккумулятора и магнитолы.

    В эту же ночь ему удалось совершить еще одну кражу с машины. Открыв капот автомашины, мужчина похитил аккумулятор. Как правило, злоумышленник выбирал машины, не оборудованные сигнализациями и оставленные хозяевами на неохраняемых стоянках. Украденное он сбыл в пункт приема металлолома.

    Задержанный полицейскими, ранее судимый подозреваемый дал признательные показания.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Во избежание краж с салонов автомобилей и аккумуляторов департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует оборудовать транспортное средство системой охранной сигнализации, парковать автомашины на территории охраняемых автостоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения, либо находящихся под физической охраной.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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