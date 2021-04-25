В Нур-Султане задержан автомобильный вор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний астанчанин, подозреваемый в краже с автомашин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый в ночное время, находясь во дворе жилого дома воспользовавшись отсутствием сигнализации и открытой дверью в автомашине марки «Мазда», проник в салон и совершил кражу аккумулятора и магнитолы.

В эту же ночь ему удалось совершить еще одну кражу с машины. Открыв капот автомашины, мужчина похитил аккумулятор. Как правило, злоумышленник выбирал машины, не оборудованные сигнализациями и оставленные хозяевами на неохраняемых стоянках. Украденное он сбыл в пункт приема металлолома.

Задержанный полицейскими, ранее судимый подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Во избежание краж с салонов автомобилей и аккумуляторов департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует оборудовать транспортное средство системой охранной сигнализации, парковать автомашины на территории охраняемых автостоянок, охватываемых камерами видеонаблюдения, либо находящихся под физической охраной.