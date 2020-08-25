В Нур-Султане задержали женщину, обманувшую очередников на госжилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 34-летняя женщина, войдя в доверие, обманула девятерых горожан. Мошенница обещала людям «помощь» в продвижении очереди на жилье по государственной программе. За свои «услуги» она брала с каждого от 2 до 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

Слух о предприимчивой гражданке, якобы имеющей обширные связи в госучреждениях и банках, быстро распространился среди знакомых. В результате, обманутые граждане, не подозревая обмана, лишились своих кровных.

Задержанная водворена в следственный изолятор Департамента полиции, проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории республики. По всем фактам обмана проводится расследование по статье 190 УК РК.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-60-69, 87025009729 либо «102».

Если вам удалось распознать мошенницу или стали ее жертвой, немедленно обратитесь в полицию.