В Нур-Султане выявлены трое подростков, никогда не учившиеся в школе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковыми инспекторами управления полиции района Сарыарка города Нур-Султана выявлена семья, у которой на протяжении длительного времени отсутствовали документы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

По словам 38-летней матери, трех несовершеннолетних детей 11,14 и 15 лет, в столице они проживают два месяца. До переезда местом их постоянного проживания была Костанайская область. Из-за отсутствия документов женщина не имела возможности документировать родившихся детей.

В ходе проверки инспекторы ювенальной полиции установили, что трое детей никогда не посещали школу и не имеют свидетельства о рождении. Кроме того, женщина уклонялась от воспитания своих детей, не уделяла им должного внимания.

Участковым инспектором ювенальной полиции совместно с управлением образования города Нур-Султана трое детей прошли медицинское обследование и устроены в школу, где сейчас имеют возможность обучаться. Им оказывается психологическая помощь. При поддержке частного фонда «Қорғау-Астана» несовершеннолетние скоро получат свои первые документы.

Сотрудниками полиции проводится профилактическая работа с семьей .

По словам руководителя отдела ювенальной полиции Нэлли Дощановой, мать детей привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей.





