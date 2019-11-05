В Нур-Султане выявлены случаи подделывания фото на льготных транспортных картах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились случаи, когда пассажиры пользуются чужими льготными транспортными картами. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в Astana LRT.

Сотрудники Департамента транспортного контроля также выявили несколько граждан, которые не просто пользовались чужой льготной транспортной картой, но и подделывали фото на ней.

«Льготные транспортные карты являются именными и не могут быть переданы третьим лицам. Пассажир, который провалидировал чужую именную транспортную карту, при проверке будет зафиксирован как неоплативший проезд. Штраф за уклонение от оплаты проезда, согласно Кодексу об административных правонарушениях РК (ст. 622 ч.2), составляет 2 МРП (или 5050 тенге в 2019 г.)», - говорится в сообщении Astana LRT в Facebook.

Напомним, в прошлом году несколько жителей столицы были осуждены за использование поддельных пенсионных удостоверений по статье 385 Уголовного Кодекса РК. Согласно данной статье использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Фото Astana LRT.