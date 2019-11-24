В Нур-Султане выявили около 1300 незаконных мигрантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские столицы подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», которое проводилось с 18 по 22 ноября т.г. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Цель мероприятия - выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проверки мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов, а также выявления лиц, находящихся в розыске. Более 30 совместных мобильных групп из числа сотрудников миграционной службы, криминальной полиции и местной полицейской службы провели рейдовые мероприятия по строительным объектам, рынкам, также по другим местам возможного незаконного нахождения иностранных граждан. В результате проведения ОПМ полицейскими столицы выявлены и привлечены к административной ответственности за нарушения правил пребывания на территории РК 1292 иностранных гражданина. Из них за пребывание на территории РК без регистрации 423 человека, за несоответствие осуществления трудовой деятельности без разрешения свыше 500 иностранных граждан. За пределы страны выдворен 61 гражданин», - сообщили в полиции.

По информации ведормства, 26 работодателей привлечены к административной ответственности за нарушение правил привлечения и использования иностранных рабочих. В приемник-распределитель столичного департамента водворено более 60 иностранцев без документов, удостоверяющих личность, поставлено на учет в органы внутренних дел около 1100 иностранных граждан.

За нарушение миграционного законодательства 250 иностранным гражданам сокращены сроки временного пребывания в стране.

Кроме того, в период проведения ОПМ за нарушения миграционного законодательства в отношении иностранных граждан полицейскими возбуждены 4 уголовных дела: за организацию канала незаконой миграции по статье 394 УК РК; умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК по статье 392 УК РК; по 2 фактам за неисполнение решения суда по статье 430 Уголовного кодекса РК.