В Нур-Султане выявили 17 нарушителей режима самоизоляции с «красным» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди жителей города Нур-Султан есть те, кто нарушает карантинные ограничения, а также двухнедельный режим самоизоляции после установления положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Нарушители карантина выявлены в торгово-развлекательных центрах, объектах общественного питания и Центрах обслуживания населения, работающих по проекту« ASHYQ». Согласно ч. 1 ст. 425 КоАП они привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 87 510 тг (30 МРП).

Отметим, что эти граждане сознательно нарушают режим самоизоляции и тем самым создают угрозу общественному здоровью других людей. В списке нарушителей 17 человек, их фамилии опубликованы здесь.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-султан просит жителей, находящихся на домашнем карантине, строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию.

Напомним, что единственным эффективным средством против опасной инфекции остается вакцинация. Только массовая вакцинация поможет в борьбе с COVID-19.



