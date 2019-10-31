Новости
В Нур-Султане временно изменили движение двух автобусных маршрутов
31 Октября 2019 11:49
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ул.Московская в столице временно изменили схемы движения двух маршрутов, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на Астана LRT.
Новости по темеИнцидент с перекрывшим движение автобусом в Павлодаре прокомментировали в облакимате Перекрывший движение автобус водворен на штрафстоянку в Павлодаре Один автобус на час перекрыл движение другому в Павлодаре
«В связи с ремонтными работами по ул. Московская с 30 октября временно изменится схема движения маршрутов №№ 4, 4а. О восстановлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно», - сообщили в Астана LRT.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Как проверяют качество бензина на автозаправочных станциях Казахстана
- Дело ЛРТ: четверо экс-сотрудников акимата Нур-Султана являются подозреваемыми
- Почти 50 тысяч заявлений для получения места в детсадах столицы попадут в стоп-лист
- Президент обратил внимание на ДТП в Алматы: какие меры примет полиция
- Насколько доступны для астанчан спортивные объекты столицы
- Потолок обрушился на преподавателя в ЕНУ: в Минобразования прокомментировали инцидент
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047