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В Нур-Султане временно изменили движение двух автобусных маршрутов

31 Октября 2019 11:49
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В Нур-Султане временно изменили движение двух автобусных маршрутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ул.Московская в столице временно изменили схемы движения двух маршрутов, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на Астана LRT.

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«В связи с ремонтными работами по ул. Московская с 30 октября временно изменится схема движения маршрутов №№ 4, 4а. О восстановлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно», - сообщили в Астана LRT.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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