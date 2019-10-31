В Нур-Султане временно изменили движение двух автобусных маршрутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ул.Московская в столице временно изменили схемы движения двух маршрутов, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на Астана LRT.

«В связи с ремонтными работами по ул. Московская с 30 октября временно изменится схема движения маршрутов №№ 4, 4а. О восстановлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно», - сообщили в Астана LRT.



