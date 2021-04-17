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    11:47, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане впервые нанесли желтые линии дорожной разметки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением благоприятных климатических условий, в столице начата работа по нанесению дорожной разметки на улицах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    В целях профилактики и предупреждения ДТП, департаментом полиции принимаются меры по совершенствованию существующей организации движения на дорогах столицы, в том числе с применением новых схем и технических средств, изучая опыт зарубежных стран.

    На территории столицы в экспериментальном порядке организована работа по примению двойной сплошной линии дорожной разметки в ЖЕЛТОМ ЦВЕТЕ по проспекту Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра в пилотном проекте. Также планируется применить данную разметку на проспектах Женис и Сарыарка.

    Необходимо отметить, что требованиями нормативных актов регламентирующих порядок организации дорожного движения не исключается возможность применения указанной разметки в желтом цвете. По результатам изучения дорожной ситуации в период эксплуатации данной разметки будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Правила дорожного движения.

    «Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повысить уровень дорожной безопасности, в том числе при ухудшении погодных условий связанных с выпадением осадков в зимний период времени» – говорит начальник Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Ельжан Чупеков.


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