В Нур-Султане впервые нанесли желтые линии дорожной разметки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением благоприятных климатических условий, в столице начата работа по нанесению дорожной разметки на улицах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В целях профилактики и предупреждения ДТП, департаментом полиции принимаются меры по совершенствованию существующей организации движения на дорогах столицы, в том числе с применением новых схем и технических средств, изучая опыт зарубежных стран.

На территории столицы в экспериментальном порядке организована работа по примению двойной сплошной линии дорожной разметки в ЖЕЛТОМ ЦВЕТЕ по проспекту Мангилик Ел от улицы Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра в пилотном проекте. Также планируется применить данную разметку на проспектах Женис и Сарыарка.

Необходимо отметить, что требованиями нормативных актов регламентирующих порядок организации дорожного движения не исключается возможность применения указанной разметки в желтом цвете. По результатам изучения дорожной ситуации в период эксплуатации данной разметки будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты Республики Казахстан, в том числе Правила дорожного движения.

«Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повысить уровень дорожной безопасности, в том числе при ухудшении погодных условий связанных с выпадением осадков в зимний период времени» – говорит начальник Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана Ельжан Чупеков.