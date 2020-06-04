В Нур-Султане возле ТД «Астаналык» горит дом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице вспыхнул пожар в коттедже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Нур-Султан.
Сегодня в 17:47 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Жангелдина, 31/4. На место вызова уже через 4 минуты прибыли пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султан, где было установлено, что открытым пламенем горит частный дом.
«Произошел взрыв газового баллона, в результате огонь перекинулся на рядом расположенный коттедж. До прибытия пожарных подразделений жильцы коттеджа эвакуировались самостоятельно», - отмечается в сообщении.
На данный момент развернуто 3 боевых участка, столичные огнеборцы слаженными и оперативными действиями работают над ликвидацией пожара. Дополнительно на место тушения прибыли силы и средства ДЧС г. Нур-Султан.
Жертв и пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 33 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
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